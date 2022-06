5 séries qui auraient dû s’arrêter après la première saison

Cette série raconte l’histoire de 2 avocats, un légitime et l’autre un apprenti qui n’a jamais fait d’étude de droit. Conscient de la supercherie, il est couvert par le premier pour que personne ne s’en rende compte. Ce sont sur ces éléments que se base la saison 1. Cependant, plus elles avancent plus on perd ce côté car fatalement il devient de plus en plus professionnel, ce qui engendre une perte d’intérêt et un scénario tiré en longueur ; et pas qu’un peu, il y a eu 9 saisons…