5 restaurants insolites à découvrir en Wallonie et à Bruxelles

Vous avez forcément déjà entendu parler de ces restaurants qui fleurissent un peu partout dans le monde, dans lesquels on mange dans l'obscurité la plus totale. Il existe désormais un restaurant de ce genre en Belgique ! Installé dans l’hôtel Warwick Brussels depuis 2021, "Dans le noir ?" vous propose donc de vous priver d'un de vos sens, pour mieux mettre en éveil les autres. Le menu, qui est servi par des guides non et malvoyants recrutés via la Ligue Braille, restera une surprise jusqu'à ce que vous commenciez la dégustation !

