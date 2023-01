5 rendez-vous incontournables si vous passez dans les Hautes Alpes au parc naturel régional du Queyras

Ici, l’hiver dure six mois, idéal pour progresser en silence sur le manteau neigeux au cœur des vallons, dans les sous-bois tranquilles ou sur des pentes plus raides en contournant les barres rocheuses. Sébastien Fourrure, enfant de Saint-Véran, plus haut village perché d’Europe à 2040 mètres, est guide de haute montagne. Selon le niveau de chacun, d’une demi-journée au raid de plusieurs jours, il emmène de petits groupes en ski de randonnée, là où personne ne va. " Pour ne pas déranger les animaux sauvages, certaines zones sont interdites d’accès ", explique le montagnard dont les skis se parent pour cette pratique de peaux synthétiques, sorte de chaussettes anti-recul, pour progresser dans la pente. Le Queyras compte ainsi de véritables sanctuaires. La réserve biologique intégrale d’Assan ainsi que la réserve naturelle de Ristolas-Mont Viso, entre autres. Ce Mont Viso qui culmine à 3841 mètres en territoire italien mais qui fait ici la pluie et le beau temps, mais surtout la neige. Il est l’emblème de ce territoire apprécié du loup et du chamois. " Ici, vu qu’on démarre à 2000 mètres s, on emmène facilement les gens jusqu’à 3000 mètres si leur niveau le permet. On emporte toujours avec nous un équipement assurant la sécurité de chacun. " Sébastien explique à Adrien le fonctionnement de l’arva, la manière de sonder la neige avec sa perche escamotable, ou encore comment son sac à dos peut se transformer en ballon gonflable pour rester au plus près de la surface en cas de coulée surprise de neige.

Pour l’escalade sur glace, autre activité nature, piolets et les crampons remplacent bâtons et planches. Damien Tron équipe aussi Adrien d’un baudrier : " Cette pratique figure dans le top 10 des activités en pleine nature. " Le site de Ceillac est le spot le plus prestigieux ; le village d’Aiguille permet d’initier notre animateur ; il s’en tire plutôt bien.