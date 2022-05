5 raisons qui expliquent pourquoi Bruges mérite d'être champion de Belgique selon Eby Brouzakis

Plusieurs faits expliquent le titre de Bruges, quand bien même il n'a pas dominé le championnat comme les années précédentes :

Il termine 1er après 34 journées de phase classique et 5 journées de Play-offs . Difficile de contester un titre acquis après 39 matchs. Ce n'est plus de la chance sur du si long terme, "on le mérite d'une certaine manière" estime Eby Brouzakis .

La question de l'arbitrage alimente souvent le débat autour de Bruges, qui serait avantagé par celui-ci. Mais pour notre journaliste, le Club a aussi subi des décisions défavorables comme un penalty non sifflé à Anderlecht pour une faute sur Charles De Ketelaere .

Il y a aussi la réalité des chiffres : "Bruges a pris 13 points sur 15 dans ces Play-offs, c'est un bilan inattaquable". Noa Lang et ses comparses ont même battu l'Union Saint-Gilloise 3 fois sur 4. Mieux encore, ils n'ont concédé aucun but face à leur dauphin.

Les Gazelles ont aussi très bien négocié les tournants de cette saison. Alors que Dante Vanzeir rate son penalty il y a une semaine, Hans Vanaken convertit le sien pour égaliser face à l'Antwerp. Gérer les tournants d'une saison, "c'est aussi un gage de succès" précise -t-il.

Derrière ce nouveau trophée et ce collectif bien huilé se cachent aussi des joueurs aux statistiques impressionnantes "qui ont appris à gérer la pression". Simon Mignolet a réalisé 16 clean-sheets. Charles De Ketelaere c'est 14 buts et 7 assists cette saison.

Avec une 3e qualification directe pour les poules la Ligue des Champions, le Club de Bruges pourra asseoir un peu plus son hégémonie. Alors qu'entre 2005 et 2016, il n'avait plus été sacré champion de Belgique...