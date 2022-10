5 raisons de ne pas manquer la venue de Jeff Mills à Bozar ce mercredi

Tomorrow Comes the Harvest est le nom de l’album composé par Jeff Mills et Tony Allen, dévoilé en 2018 et défendu sur scène par les deux musiciens, accompagnés de Jean-Phi Dhary, jusqu’à la mort du célèbre batteur en 2020. Mais la base du concept était prête à être pérennisée et le natif de la Motor City est allé chercher Prabhu Edouard, percussionniste et chanteur franco indien qui figure parmi les meilleurs joueurs de tabla, sorte de petit tambour indien, sur terre. La nouvelle recrue a été intégrée dans les plans, ajoutant un son presque tribal à certains morceaux et prêtant sa voix sur certains passages. Une addition sensationnelle pour pallier le manque d’Allen, et qui envoie le projet dans une nouvelle dimension.