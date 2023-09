5 questions que tout le monde se pose sur le climat

Voilà une question qui revient souvent, et qui entraîne pas mal de confusion. Pourtant, la différence entre les deux est à la fois simple et très marquée.

La météo : c’est ce que l’on voit en ouvrant la fenêtre, en regardant le JT ou encore en ouvrant l’application météo de son téléphone portable. Température, pluie, force du vent… En clair, c’est le temps qu’il fait à un moment donné, sur un lieu donné. Cela veut donc dire que chaque jour, chaque heure et même chaque minute, la météo peut être différente, et ce pour chaque endroit de la planète.

Le climat : c’est la succession du temps qu’il fait à l’échelle mondiale et sur une période de minimum 30 ans. Il s’agit donc d’une notion statistique quasiment imperceptible par l’œil humain, car il faut compiler et analyser au minimum 30 années de données météo avant de pouvoir avoir une première idée du climat. Et quand on regarde les données statistiques sur l’évolution du climat, le constat est sans appel : la température moyenne de la planète est actuellement supérieure de 1,1° C par rapport à celle de 1850. Une augmentation de température globale dont les conséquences sont déjà bien visibles, y compris en Belgique.

En conclusion, météo et climat sont deux échelles de temps et d’espaces très différentes. Et il est dès lors absurde de remettre en cause la réalité du réchauffement climatique en se basant simplement sur l’une ou l’autre saison localement plus fraîche que les normales de saison.