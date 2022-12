5 nouvelles séries à voir en 2023

Commençons tout de suite ce top par la sortie de loin la plus attendue de l’année 2023, à savoir The Last of Us. Directement inspirée du jeu vidéo éponyme créé par le studio Naughty Dog, la série The Last of Us sera diffusée dès le 15 janvier prochain sur la chaîne HBO.

Derrière la série se cachent des noms connus, tant du côté production que du côté du casting. The Last of Us a été créée par Neil Druckmann, lequel se cachait déjà derrière la mini-série Chernobyl, tandis que les acteurs principaux, Bella Ramsey et Pedro Pascal, ont tous les deux joué dans Game of Thrones.

De quoi ça parle ? La série reprend la trame du jeu vidéo, à savoir un monde post-apocalyptique dans lequel 3 amis sont contraints à la survie. Sur leur route, des tueurs sans foi ni loi qui les poussent dans leurs moindres retranchements.