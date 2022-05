Karl Hoefkens, le T2 brugeois, se verrait bien calife à la place du calife. L'ex-Diable rouge, qui a été l'adjoint de Philippe Clément, rêverait de prendre en mains le Club, dans lequel il évolué comme joueur entre 2009 et 2013. Il aimerait devenir coach principal mais il sait que si ce n'est pas au Club de Bruges, d'autres équipes souohaiteraient l'engager comme T1, on pense notamment à Malines et à Courtrai.