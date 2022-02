5 minutes de yoga avant d'aller dormir

Bien dormir, c'est le début du bonheur (ou bien est-ce "bien manger"?). Peu importe les citations et autres adages, le sommeil est important et on ne compte plus les études qui le prouvent. Une bonne nuit de sommeil renforce le système immunitaire, booste la mémoire, la concentration et vous donne l'énergie dont vous aurez besoin dans la journée.

Si de nombreuses études nous expliquent les bienfaits du sommeil, il en existe bien d'autres qui analyse les raisons du manque et des troubles du sommeil. Il n'est pas toujours aisé, dans notre société actuelle où le stress et l'anxiété sont partout, de dormir paisiblement.

Pour cette raison, les experts poussent tout le monde a adopter des comportements qui favorisent un sommeil agréable et réparateur. Si vous n'avez pas encore ajouter une boisson chaude et relaxante avant d'aller dormir, vous pouvez déjà tenter cette expérience. Si vous êtes un adepte de la tisane à la valériane mais que votre sommeil est toujours vacillant, vous pouvez essayer de vous étirer et de détendre vos muscles avant d'aller dormir avec 5 petites minutes de yoga.

Attention à bien respirer pendant ces étirements, c'est une des clés d'une séance de yoga réussie : inspirez lentement par le nez pendant que vous remplissez votre ventre d'air, puis expirez lentement lorsque vous sentez votre ventre se dégonfler.

Ces positions de Yoga, adaptées au lit, sont proposées par Stephanie Mansour, coach fitness.