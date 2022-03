"5 minutes de gras", la web série belge qui lutte contre la grossophobie

Ce projet est hébergé par la Compagnie Azwi en vue de créer par la suite un spectacle de théâtre jeune public sur le sujet (pour 2023). "5 minutes de gras" a pu voir le jour grâce au soutien de : Equal Bruxelles, le service égalité des chances de la ville de Bruxelles et le service égalité et droits humains de la commune d’Ixelles. Outre ces quelques soutiens, le projet est entièrement bénévole.

Episode 1 : "La grossophobie c’est quoi ?"

"Dans leur salon, leur cuisine, leur salle de bains jusqu’à leur chambre à coucher, Agathe, Dario, Maud et Nicolas tentent de raconter l’évolution de la perception d’un corps gros à travers l’histoire et mettent en parallèle la grossophobie d’aujourd’hui. Une définition singulière et personnelle de cette discrimination dans une mise en scène drôle et décalée."

Episode 2 : "La parole aux enfants"

Dans ce deuxième épisode, place à la parole des enfants : "Atelier d’arts plastiques où un groupe d’enfant dessine "quelqu’un de gros ". Les enfants nous racontent leurs points de vue à travers leurs œuvres et débattent entre eux."

Episode 3 : "Mon corps est une œuvre d’art"

"Performance d’Emilie, face à son miroir à la sortie de la douche. Comme tous les matins, elle est confrontée à son image, son corps et cette voix dans sa tête. Le temps de cet instant suspendu, elle laisse parler cette voix pour nous partager son combat."

Pour découvrir de quoi parleront les prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux de "5 minutes de gras": sur Youtube, Facebook, Instagram. "À travers ces épisodes, nous voulons " faire sentir ", avec humour et sérieux, les souffrances silencieuses des personnes grosses et non-grosses pour réaliser l’impact du regard grossophobe de la société sur nos corps pour permettre, peu à peu, de s’en libérer." expliquent Agathe et Maud sur leur site.