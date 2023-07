5 millions d’euros pour préserver la nature dans les Hautes Fagnes et à la Forêt d’Anlier

Le gouvernement wallon a approuvé un budget de 5 millions d’euros pour préserver la nature et sensibiliser le grand public à l’environnement. Cela concerne les sites naturels des Hautes Fagnes à l’extrême est de la province de Liège et de la Forêt d’Anlier, en province de Luxembourg. Chacun des deux sites bénéficiera de 2 millions et demi d’euros. Il s’agit une compensation pour ne pas avoir été retenu lors de l’appel à projet pour devenir un parc national wallon.