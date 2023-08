5 meufs badass qui font briller l’été

Nabihah Iqbal

Au printemps dernier, on découvrait l’autrice-compositrice-interprète, DJ et animatrice radio Nabihah Iqbal grâce à son disque DREAMER, l’émulsion électro-shoegaze qu’on attendait toustes. Paru au sein du prestigieux label londonien Ninja Tune, cet album de 10 titres est emprunt d’une mélancolie diluée, naviguant sans encombre entre introspection, intimité et déconnexion : une musique patiente qui mêle la voix scintillante de l’artiste aux beats électroniques, aux guitares imbibées de chorus et aux basses ultra groovy. De la musique de scène, aussi, que l’artiste britannique a eu l’honneur de présenter dans les légendaires studios de KEXP à Seattle : en est ressortie une live session absolument divine, réunissant la plupart des titres de l’album. Si ça vous parle, on vous conseille vivement d’aller jeter une oreille à son nouveau single, “Love Won’t Hide Your Fears Away (The Bishop and The Bunsen Burner)”, un titre réfléchi et aiguisé, bien que plus énervé que les précédents.