5 méthodes pour lutter contre le relâchement de la peau des bras

Tous les jeudis, David Jeanmotte vous livre ses astuces beauté. Cette semaine, il vous explique comment lifter vos bras sans chirurgie.

Les ultrasons

La première méthode c’est la méthode de l’ultrason. Les ultrasons vont vous permettre de générer un collagène plus élastique sur la durée, mettre en tension vos tissus et donc lifter rapidement le bras. Il faut cependant plusieurs séances pour que les résultats soient visibles, l’objectif étant de recoller la peau au muscle. C’est une méthode non invasive, qui ne laisse pas de marque et qui permet un effet liftant naturel.

La radiofréquence

Avec des électrodes, le médecin va vous envoyer des ondes dans le bras pour stimuler directement le muscle. Avec ce traitement qui stimule également la production de collagène, la peau va remonter très facilement, c’est indolore et cela diminue aussi la cellulite.

Le fil tenseur

Il s’agit d’un fil d’or avec des petits crochets, on vous anesthésie localement au niveau du bras et le médecin vient tendre trois fils dans votre bras pour venir retendre votre peau. L’intervention dure environ 2 heures, les résultats définitifs se voient environ 3 mois après et durent environ 7 ans.

La mésothérapie

C’est une multitude d’injections de l’hyaluronate, de vitamines, d’acides aminés et de collagène. Cela vient stimuler votre circulation, nourrir votre peau et la réhydrater.

Le palper-rouler

Avec le cellu M6, un appareil équipé de rouleaux motorisés, vous allez pouvoir réactiver la circulation sanguine et lymphatique, relancer la production de collagène et d’élastine pour redynamiser et lifter vos bras.