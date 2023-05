5 méthodes inoffensives pour se débarrasser des fouines

Pourquoi les fouines prennent-elles autant de plaisir à couper les câbles de nos voitures alors qu’elles pourraient se contenter d’être mignonnes ? Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous donne des conseils pour convaincre ces animaux indésirables à aller voir ailleurs.

La fouine est un mammifère nocturne. Elle déteste la lumière et ne vaque à ses occupations que la nuit. Elle aime s’attaquer aux câbles de voitures, mais pas seulement. Elles constituent aussi un danger pour les poules et les lapins.

Si la fouine est un animal indésirable, on pourra essayer de les éloigner mais sans leur faire de mal car les fouines ont quand même certains avantages : elles se nourrissent entre autres de petits rongeurs nuisibles comme les rats et les souris. Il existe des moyens efficaces et inoffensifs pour les éloigner, notamment tout ce qui dégage une odeur assez forte :