5 médailles et de belles promesses, la piste belge est sur les rails en vue des Jeux de Paris

Les Mondiaux de Saint-Quentin en Yvelines se profilent à l’horizon (12 au 16 octobre), mais cette équipe porte déjà le regard vers Paris et ses JO. Dans cette optique-là, il faut signaler qu’une seule des disciplines (la madison) qui a souri aux Belges figure au programme olympique. "Si on vise des médailles aux Jeux – ce qui est l’objectif de tous les pays – il faudra se concentrer sur ces épreuves-là", glisse Gérard Bulens.



A deux ans du rendez-vous parisien, on peut pointer deux réelles chances de podium. La madison chez les hommes et Lotte Kopecky en omnium. Pour la course aux points par équipes, il faudra trouver le complément idéal à Robbe Ghys, très impressionnant à Munich et qui va continuer à se consacrer à la piste malgré son passage chez DSM. Fabio Van den Bossche, Lindsay De Vylder ou Tuur Dens sont autant de possibilités. A De Ketele de former la meilleure paire et de lui permettre d’acquérir un maximum d’automatismes.



Quand on est vice-championne du monde de la discipline et championne d’Europe dans deux (élimination et course aux points) des quatre épreuves qui la compose, on a le droit de se montrer ambitieuse. La gagnante du Tour des Flandres a loupé le podium de peu à Munich (4e). Elle a manqué de jus dans l'épreuve finale et devra se servir de l’expérience de cette saison 2022. "Il faudra pondre un programme et une préparation qui lui permettra d’arriver avec de la fraîcheur aux JO. Elle a vraiment passé un cap sur la route avec son passage chez SD Worx. Elle peut aujourd’hui profiter de son ce bagage sur la piste. Lotte a peut-être fait preuve d’un excès d’ambition en enchaînant le Giro et le Tour de France (des douleurs au dos l’ont poussée à renoncer à la course en ligne, ndlr). Il faudra faire des choix. Le trop est souvent l’ennemi du bien", analyse Bulens.



Les Jeux de Paris s’ouvriront dans un peu plus de 700 jours. Un laps de temps suffisant pour opérer les réglages nécessaires et peaufiner ses armes.