5 Marches Adeps vous attendent en Wallonie ce dimanche 13 février

Strée, en commune de Modave, est un petit village entouré de champs et de prairies. Un endroit parfait pour se détendre après la semaine de travail ! L’église Saint-Nicolas, construite en pierre calcaire et en grès, a la particularité d’avoir une tour romane très ancienne, bâtie sur un lieu de culte gallo-romain. Des itinéraires Adeps de 5, 10,15 et 20 km y sont organisés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Rue du Bois Rosine 7 [4577]

Contact : Comité de Jumelage Modave-Saugues – Michel Dosogne – 0475 737 465