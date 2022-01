5 marches Adeps sont organisées ce dimanche 23 janvier

Situé sur une colline entre l’Ourthe et l’Amblève, ce petit village appartient à la commune de Ferrière. Ici c’est l’Ourthe qui domine. Les croix et les potales aussi, à voir assurément! On peut citer par exemple : La croix Sauvage, placée en 1875 ; La potale du Mont, vieille d'au moins un siècle et demi ; La croix Herman, daté de 1767, et au pied d'un vieil arbre. Xhoris compte aussi de nombreuses chapelle et une petite centaine de fermettes en pierre calcaire. Les parcours disponibles sont de 5, 10, 15 et 20 kilomètres.

Lieu de rendez-vous: Buvette du football, rue de Comblain 25 [4190]

Contact: RCS Xhoris asbl - Christel Lizen - 0473 534 256