5 lieux insolites à découvrir cette saison durant les Nocturnes des musées bruxellois

La 21e édition des Nocturnes se déroule cette année du 21 avril au 9 juin. Chaque jeudi, 5 à 10 musées bruxellois d’un même quartier ouvrent leurs portes de 17h à 22h et proposent une programmation inhabituelle et variée dans l’atmosphère inclassable d’un début de soirée au musée.

Cette année, pas moins de 63 musées participent aux Nocturnes et outre de grands classiques, le programme complet ne manque pas de lieux plus méconnus qui méritent le détour. Marquez les 5 lieux suivants dans votre calendrier et profitez de toutes les expos, visites guidées, behind the scenes, workshops et promenades extra-muros de la saison.

Le plus décomplexé

Entre arts naïf, traditionnel ou brut, le Musée d’art spontané à Schaerbeek célèbre l’intuition et l’expressivité dans l’art. Les artistes qui sont exposés au musée sortent des sentiers battus des formations académiques et ont développé leur pratique singulière individuellement.

Programme nocturne : Pour son programme qui fait partie du vernissage de la saison le 21 avril, le musée propose de découvrir les œuvres de Jakline Van Acker, transformeuse d’objets oubliés et Rosa Marga dont la musique immersive (tam-tam, gongs et métallophones) viendra bercer son jardin d’une nouvelle composition planante.

Le plus énigmatique

Situé dans l’Hôtel Dewez, un bâtiment néoclassique de la fin du 18e siècle, le Musée de la Franc-Maçonnerie révèle l’histoire, la symbolique et les valeurs défendues par les mystérieux·ses membres de la franc-maçonnerie.

Programme nocturne : pour sa nocturne, plusieurs guides se tiendront à votre disposition dans l’expo permanente et détailleront les objets d’art, décorations, bijoux, vaisselle, documents et livres qui témoignent de l’évolution, du fonctionnement, des idées et des structures de la franc-maçonnerie.

Le plus manuel

A la Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail aux machines imposantes, on ne se met pas les mains dans le cambouis mais dans l’eau cette fois ! Remplir un verre, prendre une douche ou tirer la chasse… Ces gestes simples sont aujourd’hui tellement évidents que “nous n’y pensons même pas” : l’exposition temporaire “Oh ! Ça ne coule pas de source” qui lie Bruxelles à cet élément essentiel qu’est l’eau vous fera voir les choses autrement.

Programme nocturne : dans l’espace “hammam” de l’expo, profitez d’un massage du dos par les étudiants de l’école de massage du BGS ! Trois guides et plusieurs commissaires se tiendront aussi à votre disposition dans les différents espaces du Musée et répondent à toutes vos questions. Et sur le site extérieur du musée, Pierre Berthet exposera une variation bien à lui de la fontaine traditionnelle japonaise “Shishi Odoshi” dans une installation sonore hydro-cinétique.

Le plus vert

Déjà entendu parler du Jardin botanique Jean Massart de l’ULB ? Il abrite près de 2000 espèces de plantes et fête son centenaire cette année, pendant les Nocturnes. Divisé en collections thématiques, on y retrouve des plantes médicinales, un arboretum, un verger et une véritable star : le Jardin de l’Évolution des plantes à fleurs.

Programme nocturne : un programme anniversaire en grande pompe vous permettra de suivre une première visite guidée à la découverte du monde végétal. Un behind the scenes vous emmènera aussi à la découverte de la salle de démonstrations des étudiants de l’ULB (Biologie, Bioingénieurs, Pharmacie…) et de modèles botaniques anciens restaurés. Pour couronner le tout, l’ensemble du Réseau des Musées de l’ULB se réunira pour vous autour de divers ateliers entre évolution et diversité : chimie et physique, évolution du vivant, éclairage, informatique ou techniques microscopiques ; ces thèmes prendront vie sur fond de performance musicale.

Le plus chaleureux

A Molenbeek, le MigratieMuseumMigration raconte une autre histoire de Bruxelles, celle des 184 nationalités qui y cohabitent.

Programme nocturne : pour la nocturne de ce musée, les guides permanent·e·s des asbl Dar al Amal et du Foyer des Jeunes pour vous emmènent sur les traces des réfugié·e·s dans une visite guidée de l’expo photo “Endlessly on the run, to (and in) Europe”. Au-delà des Balkans et de la route du sud de l’Italie, cette expo dépeint le travail des journalistes Franky Verdickt, Elio Germani, Virgilio Martini, Francesco Campisi, Lieven Soete et Fernand Marechal. Et pour vous plonger plus avant dans la réalité de ces échappatoires, une évocation musicale de l’eau sera jouée en live.

Les Nocturnes se déroulent chaque jeudi du 21 avril au 9 juin, de 17h à 22h.

Par musée, 5 € (standard), 2,50 € (-26 ans) ou 1,25 € (Article 27) pour l’entrée et tous les extras de la soirée.

Programme complet de la saison et tickets disponibles sur www.nocturnes.brussels