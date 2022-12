5 jeux de société à offrir à Noël pour les retardataires du cadeau

Faites chauffer les gommes. Ce jeu de course vous invite à piloter un bolide des années 60 afin d’être le premier à passer la ligne d’arrivée. Pour cela, des cartes sont à votre disposition et vous permettent d’avance rapidement et ce, sans exagérer, dans les tournants pour atteindre votre but. Attention évidemment, personne ne s’improvise pilote de rallye en quelques secondes, vous devrez donc faire des choix judicieux parmi vos cartes pour éviter des dérapages ennuyeux.

La partie est une succession de tours où chaque joueur (de 1 à 6), à l’aide d’un levier de vitesse et de sa petite voiture, est invité à avancer plus ou moins rapidement sur le circuit. A l’aide d’un matériel de qualité abondant, Heat emmène vraiment les joueurs dans l’univers de ces courses historiques (France, Italie, USA, GB) et leur propose de réfléchir en s’amusant à la meilleure stratégie à mettre en place.