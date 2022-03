5 infos à connaître sur le Pop Art pour briller en société

Que bon nombre d’entre nous situent aux USA les prémices du Pop Art semble tout à fait logique, quand on connaît toutes les icônes qui ont contribué à donner à ce mouvement ses lettres de noblesse. Marilyn Monroe, Elvis Presley, les personnages de Walt Disney, le dollar ou encore le drapeau américain,… Autant de personnes et de symboles qui ont été pris comme sujet principal d’œuvres du Pop Art américain.

Pourtant, c’est bien en Angleterre que le mouvement prend naissance au début des années 1950, par le travail d’artistes se réclamant de "l’Independant Group", dont le chef de file était Richard Hamilton. À la fin des années 1950, le mouvement se propage aux USA, avec le travail d'artistes comme Keith Haring, Andy Warhol ou encore Roy Lichtenstein.

On doit à Hamilton le collage intitulé "Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing ?". Hamilton a conçu ce collage comme une parodie de la publicité américaine, à un moment où explosait la culture de consommation de l’après-guerre. Dans ce collage, on retrouve énormément de symboles liés au consumérisme et à la culture populaire.

Fun fact : en plein milieu de ce collage se trouve un culturiste tenant non pas un haltère mais une grosse sucette, dont la marque – Tootsie POP – est indiquée en grand. Par la présence de cette sucette, l’œuvre est souvent considérée comme la première œuvre du Pop Art, voire son manifeste.