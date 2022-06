5 idées de cadeaux tendance pour la Fête des pères

Un incontournable des cadeaux pour les hommes mais avec un gage de style. Voici un slip stylé signé Le Slibard, une marque belge engagée.

Le coffret imaginé pour la Fête des pères ne manquera pas de faire rire le papa. Il comporte le message suivant : 'The best dad deserves the best butt' (Le meilleur papa mérite les meilleures fesses).

À l'intérieur, on retrouve deux caleçons en coton bio. Les motifs rendent hommage à deux espèces menacées : l'un comporte des loups, l'autre des ours polaires.

Prix : 50€ mais 5% des bénéfices sont reversés à la protection de la faune.