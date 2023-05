Bee Nature est une gamme de soins cosmétiques à base de miel produits en Belgique. Le miel possède de nombreuses vertus: il est nourrissant, cicatrisant, adoucissant, hydratant et antioxydant. De plus, il convient à tous les types de peaux et contribue à ce qu'elle reste belle et jeune.

Le concept a été imaginé dans le cadre du stage et du mémoire d'une jeune ingénieure de gestion spécialisée en marketing, Marine André. En 2012, elle décide de concrétiser son projet et lance sa société à Wavre. Les produits sont d’origine naturelle et ne contiennent ni phenoxyethanol, ni paraben ni huile minérale. Le miel utilisé est bio et issu du commerce équitable puisqu'il provient de l'ONG Miel Maya.

Prix : Entre 6,99€ et 41,50€.

Points de vente : Disponible dans toutes les pharmacies de Belgique.

Plus d’infos sur le site de Bee Nature.