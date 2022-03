5 Heures : Le podcast prend son élan avant la trêve Pascale

Le podcast prend son élan avant la trêve Pascale

Un retour sur les Oscars et sur des films disponibles sur plateformes, quelques sortie de cette semaine et un avant-regard sur celles de la semaine prochaine avant la pause de Pâques pendant laquelle Rudy et Hugues vous retrouveront tous les jours à 16h00 sur La Première pour " 5 Heures à remonter la temps ".

Retour sur ce qu'il faut absolument voir, écouter et ne pas rater pendant ces vacances de Pâques avec Rudy Léonet et Hugues Dayez.

Musique, cinéma et indiscrétion au menu de ce numéro. Attachez vos ceintures. On lance le Générique ! 5 heures Cinéma, c'est maintenant