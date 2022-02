5 heures : La Semaine du Cinéma Belge - le podcast hors-série

Cette semaine est la semaine du cinéma belge. Donc, le podcast se paie un hors série.

Le podcast a compilé vos réactions et les demandes des internautes sur les internautes. Rudy Léonet et Hugues Dayez passe en revue le meilleur du cinéma belge.

On commence par un film mémorable: "Vase de Noces". Vous ne connaissez pas ? Normal. C'est un film qui pourrait vous faire croire que 'C'est arrivé près de chez vous" est un film de De Funès.

Le cinéma belge : un choix judicieux, mais si je peux juste me permettre...

-Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d’abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, ok ?