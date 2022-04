5 Heures : ils sont de retour dans le présent

Ici et maintenant. Après ses allers et retours dans l'espace temps 5 Heures est de retour dans le présent pour les sorties au cinéma cette semaine. Thriller ardennais et épopée viking au programme dans les salles.

Pendant leur voyage dans le temps, Michel Bouquet nous as quitté. Il avait l'art de jouer les crapules avec un talent extraordinaire. Il n'allait pas au cinéma pour être reconnu. Rappelons qu'il a porté "Toto le Héros" de Jaco Van Dormael. Selon lui, il ne fallait pas flatter le public. Il fallait l'ouvrir et le questionner.

Il ne vivait que pour son métier. Il avait le verbe. C'est ainsi que Fabrice Luchini lui a rendu hommage.

