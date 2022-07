5 Heures fait le tour du propriétaire : trouver la clé en musique et au cinéma

Après avoir fait voyager Rudy Léonet et Hugues Dayez autour du monde et à travers le temps, le showrunner René Michiels leur accorde un repos bien mérité en louant une villa de vacances pour en faire leur résidence et se poser pendant un mois. Ceci va-t-il calmer nos amis ? Pas si sûr, puisqu’ils ont entrepris de faire "le Tour du Propriétaire" !

Dans ce 3e épisode, nos trois compères reçoivent enfin leur propre trousseau de clés. Mais comment trouver la clé au cinéma et en musique ? Le 7e art ouvre la porte à une multitude de films sur le sujet : La clef de Tinto Brass, L'homme aux clés d'or de Léo Joannon et La clé sur la porte d'Yves Boisset.