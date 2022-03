5 Heures : Cette semaine le podcast boucle sa ceinture

Alerte rouge, décollage immédiat et place au mystère des innocents dans un podcast qui prend son envol. #AonAon.

On commémore le décès d'un précurseur du journalisme pop: Alain Maneval. C'est un personnage qui a secoué la pop française. Il a même dirigé les programme de ARTE.

Du côté cinéma, Willima Hurt est décédé d'un cancer. Il était l'une des figues marquantes des années 80. Il était souvent au générique de tous les films dont on parlait : Broadcast News, Body Heat, The big chill. Il va même se retrouver dans "Le baiser de la femme araignée". Il sera nominé à Cannes et aux Oscars

Générique ! Avec Rudy Léonet et Hugues Dayez.