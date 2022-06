5 Heures : Cannes you feel it ?

Cannes you feel it ?

Belgian is beautiful. De retour du festival de Cannes, Hugues fanfaronne dans les couloirs de 5 Heures avec un drapeau noir/jeu/rouge et une vuvuzela ramenée de la croisette qui bousille les oreilles de Rudy. Mais l’actualité des sorties en salles n’attend pas. Viendra-t-elle troubler la fête ? Quelles sont les sorties à ne pas manquer... ou pas. Analyse avec nos deux compères: Rudy Léonet et Hugues Dayez. Vous aurez a peut-être dans le podcast de cette semaine ! Tout chaud sorti du four en à ne pas manquer.

Une seule chose à dire et à faire... Top Générique. Et à savourer sans modération.