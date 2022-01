5 films qui ont marqué la carrière de Gaspard Ulliel

Le comédien doublement césarisé, Gaspard Ulliel, décédé mercredi à 37 ans après un accident de ski, laisse derrière lui des personnages aujourd’hui culte dans le cinéma français. Au fil des années l’acteur s'est illustré dans des rôles et des films mémorables, en voici cinq !

" Le Pacte des loups " (2001)

Le film se déroule en 1766. Lorsqu’une bête mystérieuse surgit dans les montagnes du Gévaudan et s’attaque à de nombreuses victimes sans que personne n’arrive à l’identifier ou la tuer. Dans ce long-métrage angoissant de Christopher Gans, on retrouve avec Monica Bellucci, Gaspard Ulliel. Ce dernier n’a qu’un rôle mineur mais il est vite emporté par le succès du film qui fait un véritable buzz aux États-Unis.

" Un long dimanche de fiançailles " (2004)

Gaspard Ulliel aura reçu un césar du meilleur espoir masculin suite à ce film. Le film " un long dimanche de fiançailles " de Jean-Pierre Jeunet donne à l’acteur l’opportunité de faire décoller sa carrière dans le rôle de Manech, le fiancé de Mathilde interprétée par Audrey Tautou. Le personnage, disparu en 1917 dans les tranchées dont la fiancée refuse de croire mort. Ce film dramatique montre Gaspard Ulliel dans un rôle frais et gracieux, un personnage tiraillé entre la folie et l’enfance. Le comédien incarne un soldat condamné à mort après s’être automutilé pour échapper à son devoir. Mais, est-il vraiment mort ? Mathilde, elle, n’y croit pas.

" Yves Saint Laurent " (2014)

C’est avec le film "Yves Saint Laurent" de Bertrand Bonello que Gaspard Ulliel incarne un rôle d’homme, complexe et puissant, on nous entraîne ainsi dans la carrière du célèbre couturier au moment où il choisit de quitter la maison Dior pour créer sa propre marque de vêtement de luxe. Dans ce rôle, Ulliel incarne également un personnage sombre et fragile qui fait connaître son nom définitivement à l’international.

" Juste la fin du monde " (2016)

Pour ce film, il incarne Louis, un auteur à succès homosexuel qui retrouve sa famille après 12 ans d’absence pour leur annoncer "sa mort prochaine et irrémédiable". L’acteur recevra pour ce rôle un deuxième césar. Adaptation de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, le film se déroula sur 10 jours de tournage avec un casting 5 étoiles nous montrant des célébrités telles que Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye ou encore Léa Seydoux tous aux côtés de Gaspard Ulliel.

" Sibyl " (2019)

" Sibyl " est un film réalisé par Justine Triet. Ce film à suspense psychologique est un film brillant et subtil dans lequel on retrouve Gaspard Ulliel interprétant le personnage d’Igor, l’amant de Margot (Adèle Exarchopoulos), une actrice en thérapie chez une psychanalyste (Virginie Efira) passionnée par l’écriture.

Son dernier film "Sibyl" est à voir ce jeudi 20 janvier sur La Trois.