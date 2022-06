5 faits sur Fort Boyard que vous ne saviez pas

Une pensée tout autre que la joie, la détente et la bonne humeur était à la base de la construction du fort. Initialement prévu à des fins de défense, il a pris tellement de temps à être construit et les avancés technologiques entre-temps avaient tant progressé, que son utilisation n’avait plus de sens une fois les travaux terminés. C’est ainsi que le fort a été reconverti en prison. Cependant, il n’a jamais pu être utilisé à long terme à cet usage, le nombre de prisonniers qui y ont séjourné s’élève entre 300 et 500.