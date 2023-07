5 espèces animales à la longévité extrêmement élevée

Pour trouver plus vieux encore, il faut plonger dans l’océan et faire connaissance avec la baleine boréale. Elle peut vivre jusqu’à 200 ans, ce qui n’est pas peu. On a même retrouvé l’une d’entre elles qui avait encore un harpon accroché à son dos, qui était daté de 1800, et autour duquel la peau avait fini par se régénérer. Donc celle-ci avait plus de 200 ans.