5 destinations cyclables à découvrir sur l’Echappée Belge du Beau Vélo de RAVeL

3. Le V ercors : avec Yannick Renier

Le Vercors, parc naturel régional à cheval sur les départements de l’Isère et de la Drôme, s’étend sur un vaste massif de moyenne montagne, offrant une large diversité de paysages.

Il dispose d’une richesse exceptionnelle tant au niveau de son environnement naturel préservé que de son patrimoine culturel et son histoire. Au fil de la ViaVercors, première voie douce en montagne, longue de 55km, rencontre avec des producteurs et artisans passionnés qui, par leurs engagements et déterminations, promeuvent leur savoir-faire et les fabrications locales. Pour découvrir la région, nous pédalons dans la roue du comédien Yannick Renier. Amoureux du Vercors, il l’avait traversé à pied en 2002. Vingt ans plus tard, il refait ce voyage initiatique entre les Trois Pucelles et le Mont Aiguille…