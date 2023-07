5 Découvertes inédites et bien de chez nous à faire cet été

Massimo est un jeune homme oisif et distrait. Un matin, son ami Aldo le réveille à la hâte. Il faut qu’il le remplace pour son cours d’italien auprès d’une Princesse...

Pour sa toute première pièce, écrite à l’âge de 20 ans (il y a sept ans donc), Félix Radu disserte sur l’amour. Bien sûr, Félix Radu est un romantique né qui manie la langue française avec la dextérité d’un poète du 19ème siècle. "Il y a du jeune Rostand, du jeune Musset chez Radu", affirme dans sa préface l’acteur et écrivain franco-britannique Alexis Michalik. "C’est du théâtre qui se lit, qu’on se surprend à relire, parfois, car la phrase est jolie car il est bon de redécouvrir cette langue romantique et, lorsqu’elle est maniée avec autant de dextérité, on se dit qu’un auteur est né".

Avec "Rose & Massimo", Félix Radu rend hommage à ce théâtre qu’il aime tant tout en l’actualisant. La poésie n’a pas d’âge. "Il faut sortir le théâtre des théâtres et rappeler qu’il a sa place même sur une étagère où il y a peu de livres, une étagère où il y a une PS5". Pour lui, la poésie n’a pas d’âge et la jeunesse actuelle et à venir a besoin de classiques. "Notre génération a besoin de s’autoriser à rêver grand et à vouloir marquer l’histoire." Et de citer Alfred de Musset : "Est-ce vieux que d’être immortel ?"

De ce point de vue, il est en bonne voie. Le livre s’est déjà hissé au top des ventes de théâtre et en est à sa sixième impression. Un texte porté par ailleurs sur scène par Alains Sachs et actuellement joué sur les planches du Théâtre du Girasol à Avignon, jusqu’à la fin juillet, avant un passage au Petit Montparnasse à Paris en septembre et, on l’espère, une production en Belgique.

Tendres et incisifs, ses mots d’une bouleversante justesse plairont aux romantiques, aux amoureux de littérature, aux lecteurs au cœur tendre, aux incurables sensibles. Ce que nous sommes peut-être tous finalement.

12€. Rose & Massimo, de Félix Radu, Editions Fayard, 2023.