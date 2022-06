5 conseils pour une sexualité épanouie en période de forte chaleur

Plus besoin de faire grimper la température dans son couple, le temps radieux du début d’été s’en occupe. Cependant, les fortes chaleurs peuvent incommoder les partenaires. Alors comment entretenir son activité sexuelle ? Réponse avec Camille Nérac, sexologue.

En été, on est parfois loin du Sea, Sex & Sun promis par Serge Gainsbourg en 1978.

D’après un sondage Opinion Way réalisé en 2019, 1 Français sur 2 constate une baisse de désir sexuel avec la hausse des températures. Faire l’amour demande un effort, provoque plus de chaleur et on transpire abondamment. "Cela peut freiner certaines envies sexuelles" confie Camille Nérac.

Les vacances offrent, certes, davantage l’occasion de faire l’amour et mettent les sens en éveil. Mais avec la période caniculaire qui survient quand on est encore dans le rythme du travail, "cela peut avoir une influence sur notre humeur, parce qu’on peut être fatigué, avoir le corps un peu ralenti, la chaleur qui nous écrase un peu".