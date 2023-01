5 conseils pour un packraft réussi au fil de la Semois

3. Observez la nature

Dans le calme au fil de la rivière, il est possible d’observer une multitude d’animaux comme de nombreux oiseaux, des signes, des loutres, et peut-être même, à la tombée de la nuit, la frimousse d’un castor.

4. On ne se dégonfle (pas)

Ou plutôt, on dégonfle son raft si tout s’est bien passé et qu’on ne s’est pas dégonflé !

Avant toute chose, n’hésitez pas à le rincer pour qu’il soit plus propre. Sortez le raft de l’eau et débouchonnez le capuchon du raft et des sièges. Une fois dégonflé, retournez-le et pliez-le en deux dans le sens de la longueur en maintenant le bouchon vers le sol. Enfin, partez du côté opposé au bouchon et roulez votre raft en boudin en veillant à bien le compacter pour expulser l’air. Sanglez-le et rangez-le avec vos pagaies.

5. Après l’effort, le réconfort !

C’est le moment de sortir votre ouvre-bouteilles et de décapsuler une bonne petite boisson fermentée locale. Félicitations, vous l’avez bien mérité !