5 conseils pour s'organiser au travail et partir en vacances l'esprit léger.

D'ici quelques jours, vous serez les pieds dans le sable à l'autre bout du monde et vous ne penserez plus qu'à vos vacances et seulement à vos vacances. Mais voilà : en attendant, vous travaillez toujours. Il est donc nécessaire de préparer votre départ en bonne et due forme.

Comment partir en vacances l'esprit tranquille et la tête légère comme la brise qui vous caressera la joue au bord de l'eau ? Voilà quelques conseils pour vous aider à y voir plus, appuyés par les mots de Géraldine Brigot, coach et spécialiste de la qualité de vie au travail.