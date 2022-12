5 conseils pour la gestion du stress et la mémorisation durant les examens

Le sommeil sert à récupérer, mais il sert aussi à un processus d’intégration de tout ce qu’on a fait en journée, de fixer les apprentissages.

Ainsi, si on a difficile à mémoriser quelque chose, la neuropsychologue conseille "juste avant de dormir de se le répéter – voire de s’enregistrer et de le réécouter (même si on n’écoute pas vraiment). Parce que votre cerveau va inconsciemment enregistrer, via l’audition, ce que vous avez fait, et va l’intégrer la nuit de manière beaucoup plus ‘solide’. Vous aurez une meilleure fixation sans vous en rendre compte".