5 conseils pour conserver sa bouteille de vin ouverte (et 5 choses à éviter)

Eric Masuy, notre expert en œnologie, vous donne des quelques conseils pour bien conserver une bouteille de vin déjà ouverte.

1- La reboucher immédiatement après le service, mais attention, pas avec n’importe quoi. Le mieux : un bouchon en verre hermétique. Pour les bouteilles à capsule à vis, pas la peine de trouver autre chose, la capsule revissée suffira. Vous gagnerez un bon jour de conservation.

2- Faire le vide avec une pompe. Plus le vin est en contact avec de l’air, plus il s’oxydera vite. En ôtant l’air, vous conserverez le vin deux à trois jours de plus.

3- Placer au frigo. Le froid conserve aussi le vin, même le rouge. Il ne faudra pas oublier de sortir la bouteille une trentaine de minutes avant de servir pour qu'il reprenne la température ambiante.

4- Mettre à l’abri de la lumière qui, comme l’air, oxyde le vin. La porte du frigo combinant froid et obscurité semble donc bien idéale.

5- Recycler, si malgré toutes ces astuces votre vin n’a pas tenu le coup. On peut soit l’utiliser dans une recette de cuisine, soit en faire du vinaigre de vin.