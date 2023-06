5 conseils pour bien choisir sa peinture avant de transformer sa maison

Le choix de la couleur de la peinture ne se limite pas à l’aspect esthétique, il englobe également des considérations énergétiques et environnementales. Une étude sur l’énergie et l’environnement a révélé que les peintures réagissent différemment à la lumière du soleil et des lampes, qu’elle soit visible ou invisible (ultraviolet et infrarouge). Les composants d’une peinture déterminent sa capacité à absorber, réfléchir et émettre de la chaleur. Les murs et plafonds de couleur claire, par exemple, réduisent le besoin d’éclairage, tandis que les couleurs foncées nécessitent plus de puissance lumineuse pour être bien éclairées. De plus, les surfaces foncées peuvent réduire l’efficacité de l’éclairage indirect. La clarté d’une peinture est mesurée par sa valeur de réflectance de la lumière (Light Reflectance Value). Ainsi, les peintures blanches ont une réflectance plus élevée, tandis que les couleurs vives peuvent être moins lumineuses. Les peintures brillantes ont tendance à renvoyer la lumière en la faisant rebondir, tandis que les peintures mates la diffusent dans toutes les directions. Les peintures satinées, quant à elles, se situent entre les deux. En ce qui concerne les façades, les peintures doivent faire face à des contraintes supplémentaires par rapport aux murs intérieurs. Les peintures foncées peuvent atteindre des températures plus élevées, et les variations de température causées par les nuages peuvent provoquer des tensions et des dommages sur le revêtement. Certains produits spéciaux contenant des oxydes métalliques peuvent réfléchir le rayonnement solaire infrarouge. Il est donc important de prendre en compte ces considérations lors du choix de la couleur de la peinture, en fonction de l’efficacité énergétique, de l’éclairage et des contraintes spécifiques à l’emplacement.