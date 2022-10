5 conseils pour apprendre à se moquer du regard des autres

Relativiser

Se rendre compte qu’on prête beaucoup d’attention aux autres (on croit qu’ils nous observent et nous jugent), alors qu’en fait la plupart des humains sont enfermés dans leurs petits problèmes et font relativement peu attention à ce qui les entoure. Ils sont obsédés par eux-mêmes. Souvent, on interprète ce qu’ils pourraient penser, mais ce n’est absolument pas la réalité : c’est souvent le reflet de nos craintes à nous. Par exemple : il m’a regardé bizarrement, c’est sûr, je suis habillé comme un sac à patates aujourd’hui, il faut vite que je rentre chez moi me changer. Alors qu’en fait l’autre est complètement perdu dans ses pensées et sa liste de courses et le fait qu’il est contrarié de devoir aller faire des courses après le boulot.

Faire le calme dans son mental

Grâce à la méditation et à la cohérence cardiaque ou, si le côté méditatif ne vous branche pas, en allant faire du sport ou en allant au cinéma. En élargissant vos centres d’intérêt, vous serez moins focalisé sur vous et vos propres craintes. On y prête moins d’attention et moins d’importance. Vous pouvez également envisager d’aller dans un groupe d’entraide de personnes qui en sont atteintes : moins de jugement, plus de liberté d’être comme on est

