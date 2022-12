5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Ed Sheeran

Cheveux roux ébouriffés, sourire d’enfant espiègle et guitare folk à la main. En pleine tournée pour le Mathematics Tour, son cinquième album, on ne présente plus Ed Sheeran. À 31 ans, le chanteur anglais est maintenant un mondialement connu. Son second album, " X ", a fait un record de ventes avec 14 millions d’exemplaires écoulés. Au travers d’archives, d’interviews de journalistes et d’artistes qu’il inspire, le documentaire “La story d’Ed Sheeran” dresse un portrait intime du Londonien. Nous avons retenu cinq anecdotes surprenantes sur sa vie.

1. Ed Sheeran a perdu son bégaiement en rappant des sons d’Eminem

Pendant toute son enfance, Ed Sheeran a bégayé. Les séances de thérapies n’ont pas réussi à dissiper son bégaiement, mais rapper l’album d’Eminem "The Marshall Mathers", si. Eminem "rappe si vite que mon bégaiement disparaissait quand je rappais" confie la pop star dans une conférence pour l’institut américain pour le bégaiement.

2. À 16 ans, il arrête les études pour se consacrer à la musique

Encore mineur, l’artiste décide de quitter sa banlieue pour devenir musicien professionnel. Il deviendra chanteur de rue à Londres et pendant deux ans, il vit sans domicile fixe. Il dort sur le canapé d’amis, ou certaines nuits dans la rue près de Buckingham Palace ou dans le métro londonien.

3. Sa chanson A-team est basée sur la vie d’une vraie personne

La première chanson qui a fait connaître Ed Sheeran est "A-team". Le terme désigne les drogues dures, dites de classe A, comme le crack ou l’héroïne. La chanson relate la vie d’une travailleuse du sexe addict à la drogue. Cette femme nommée Angel, Ed l’a vraiment rencontrée lorsqu’il était bénévole dans un refuge pour sans-abri à Londres.

4. Ed Sheeran a dormi sur le canapé de Jamie Foxx pendant 6 semaines

L’acteur Jamie Foxx a aidé à lancer la carrière de Ed Sheeran. Fraîchement arrivé à Los Angeles, le chanteur a présenté sa musique à la station radio où Jamie Foxx travaillait comme animateur radio. Il a adoré. Voyant la précarité du musicien, Jamie lui a proposé de l’héberger pour un temps.

5. Le clip de "Sing" est inspiré d’une soirée avec Psy

La vidéo du single "Sing" s’inspire d’une soirée en Corée du Sud qu’Ed Sheeran a fait avec Psy. À cette époque, le chanteur sort son second album qui est un succès planétaire. Il devient rend riche et célèbre et en profite pour faire la fête. Il achètera d’ailleurs une maison à Ibiza avec son ami James Blunt.