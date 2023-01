5 choses que vous ne saviez pas sur 'In Da Club' de 50 cent qui fête ses 20 ans

"In Da Club" a failli ne pas être le premier single de Get Rich or Die Tryin'. La carrière de 50 Cent aurait pu débuter autrement puisque ce morceau était le premier à le faire atteindre les Charts. Quelques années après la sortie du titre, le mentor de 50 Cent, Eminem a avoué qu’ils avaient eu des difficultés à se décider sur le choix du premier single de l’album. "On n’arrivait pas à se décider pour le premier single de Get Rich Or Die Tryin’. Ça allait être soit 'If I Can’t', soit 'In Da Club'. On était crevé donc moi, 50, Paul, Chris Lighty et Jimmy Iovine avons décidé de le faire à pile ou face. ", avait confié Slim Shady. A croire qu’avec 50 Cent, c’est toujours une histoire de pièce…