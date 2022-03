Commençons par le début : le nom de la Mortadella di Bologna. Il existe deux théories pour expliquer ce nom et certains pensent que les deux en seraient à l’origine (et non pas l’une ou l’autre).

Le mortier

Certains pensent que le nom viendrait du mot mortarium (mortier en latin), un instrument utiliser pour confectionner cette charcuterie.

Le myrte

Le myrte se disait mortarum en latin et servait à l’époque, avant l’arrivée du poivre dans nos contrées, à assaisonner de nombreux plats, dont la charcuterie et celle-ci en particulier.