5 choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Villarreal, l’adversaire d’Anderlecht

L’uruguayen Diego Forlan et l’argentin Riquelme sont sans doute les 2 noms les plus ronflants de la liste des joueurs passés par Villarreal. Mais pas seulement : Senna, Tacchinardi, Pires, Cazorla ou Godin animent les souvenirs des passionnés de foot. Aujourd’hui, les joueurs en vue sont l’ex gardien de Liverpool Reina, l’ancien napolitain Albiol ou encore Gérard Moreno.

Et pour nous, un nom claque dans cette liste celui de Jérémy Perbet. L’ancien meilleur buteur de la Pro ligue, actif notamment à Gand et Charleroi et actuellement toujours aussi décisif avec le FC Liège en D1 amateur a fait un passage remarqué à Villarreal. Perbut a été un des artisans de la montée en 2013 et a inscrit une bonne vingtaine de goals pour le sous-marin jaune dont 10 en Liga, ne laissant là-bas que de bons souvenirs.