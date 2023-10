Le gruyère suisse reprend ses lettres de noblesse après avoir été longtemps confondu avec l’emmental français ou le fromage rapé qu’on met dans les pâtes pour faire des fils.

C’est en fait un fromage très sophistiqué qui peut être vieilli sur de longues périodes comme le Comté, bien plus accepté comme fromage à présenter lors d’une soirée. Et pourtant… Voici cinq choses que vous ignorez sûrement sur ce fromage qui va faire de plus en plus parler de lui.