5 choses que vous ignoriez peut-être sur la saga "L'Arme fatale"

En cette fin d'année 2022, Tipik vous régale avec l’intégrale de L’Arme fatale. Rendez-vous ce 7 janvier à 20h05 pour le premier volet de la saga !

L'Arme fatale, c'est un des plus gros succès commerciaux de son époque (1980's). Un pionnier des "buddy movies" (traduisez "film de potes") qui a inspiré des films comme Bad Boys, 21 Jump Street et tant d'autres. Aujourd'hui encore, la franchise reste indémodable. Parce que chez Tipik on aime vous faire plaisir, on vous propose de la (re)découvrir dans son intégralité ! Le premier opus sera sur vos écrans le 7 janvier au soir. Les 3 autres films se la franchise suivront durant tous le mois de janvier ! Stay tuned.

En attendant la diffusion, voici 5 choses que vous ignoriez peut-être de la saga.