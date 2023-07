5 choses à savoir sur Louis Theroux, pointure du "journalisme gonzo"

Connu pour ses immersions au sein de communautés insolites, marginales, voire dangereuses, Louis Theroux est un représentant du "journalisme gonzo", caractérisé par l'hypersubjectivité assumée de son propos. Au fil des années, il a réalisé des reportages sur toutes sortes de sujets, dont nous vous proposons de découvrir une sélection pendant ce mois de juillet.

Cet été, La Trois diffusera plusieurs documentaires du journaliste britannique Louis Theroux, connu pour son sens de l’humour décalé et ses enquêtes immersives au sein de communautés méconnues du grand public. Au cours de celles-ci, il est ainsi amené à traiter de thématiques très variées, qu'il aborde avec une approche bien à lui et un ton assez différent de ce qu’on peut voir dans des documentaires plus classiques. Mais qui est véritablement Louis Theroux et qu’est-ce qui rend ses reportages si particuliers ? Voici 5 choses à savoir sur lui pour mieux le cerner.