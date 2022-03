5 choses à savoir sur les bourdons

La reine ne construit pas sa demeure

Le processus débute lorsque la reine, cherche un endroit où elle établira son royaume. Au préalable, elle aura passé tout l’hiver à l’abri dans des écorces d’arbres par exemple. Avec l’arrivée des beaux jours, elle va donc établir sa demeure en récupérant des trous laissés à l’abandon comme des terriers de rongeurs ou des nichoirs désertés. C’est l’une des raisons pour laquelle il est probable d’en voir voler très bas en cette saison.

Son cycle de vie commence en mars

Une fois sa demeure trouvée, vers le mois de mars, elle va pondre ses premiers œufs. Généralement au nombre de 20, ceux-ci porteront celles qui seront ses premières ouvrières à temps plein vu que ces bourdons femelles ont la particularité d’être stérile.

La reine va continuer ainsi à se multiplier pour faire grandir son royaume et ce n’est que plus tard qu’elle engendra des mâles qui eux, à leur tour, iront à la recherche de femelles vierges et fécondes mises au monde par d’autres reines afin de se reproduire… C’est de ces unions que nouvelles reines naîtront.