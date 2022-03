5 choses à savoir au sujet des groupes sanguins

À quoi servent les groupes sanguins ? Combien en existe-t-il ? Quelle est l'influence de notre groupe sanguin sur d'éventuelles maladies ? Éléments d'information avec le Pr Véronique Deneys, directrice de la banque de sang aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Un groupe sanguin est un ensemble de propriétés qui permet de classer les individus pour définir une compatibilité optimale lors d'une transfusion de sang. Il existe 8 groupes sanguins principaux qui sont les plus importants en matière de transfusion.

"On est obligé de bien connaître le groupe sanguin d'une personne qui doit être transfusée parce qu'on ne peut pas transfuser le sang de n'importe quel individu à n'importe quelle autre personne. Autrement, on risque des réactions transfusionnelles très importantes donc il est impératif de compatibiliser le sang pour faire en sorte que la transfusion se passe au mieux et soit efficace" explique le Pr Véronique Deneys, directrice de la banque de sang aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Avant d'ajouter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de groupe sanguin sur soi étant donné qu'aucune banque de sang ne se fierait à cette carte, et qu'avant toute transfusion, le groupe sanguin est contrôlé ainsi que la compatibilité avec la poche qu'on veut transfuser.

Transfusion d'urgence

Accident de roulage, de la voie publique ou encore une chute ; portion non-négligeable de patients qui doivent être transfusés en urgence

; portion non-négligeable de patients qui doivent être transfusés en urgence Les situations hémorragiques au bloc opératoire

D'autres indications moins connues comme une hémorragie digestive ou un problème de rupture d'anévrisme de l'aorte

"Pour être sûr de connaître le groupe sanguin du patient, on le fait sur deux prélèvements à des moments différents. Puis, on vérifie si dans le sang de la personne qui doit être transfusée, il n y'a pas d'anticorps susceptibles de reconnaître le sang transfusé et provoquer une réaction transfusionnelle. Cela prend 15 minutes pour le groupe sanguin et environ 45 minutes pour la recherche des anticorps... Mais en situation d'urgence, on n'attend pas la recherche des anticorps et on délivre du sang de groupe sanguin O et du plasma de groupe sanguin AB" souligne le Pr Deneys.

Donneur universel

Pour le don de plasma, les donneurs universels sont les personnes de groupe AB. Pour les globules rouges, c'est le groupe sanguin O.

En ce qui concerne les plaquettes, la compatibilité est moins stricte, "mais on essaye toujours de donner le même groupe sanguin que celui du receveur et si ce n'est pas possible, on en met un autre."