Envie de vous sentir comme une princesse ou un chevalier le temps d’une journée ? C'est possible en Belgique puisque notre plat pays recense le plus grand nombre de châteaux au kilomètre carré.

Revêtez votre plus bel habit et enfourchez votre cheval blanc, on vous donne quelques adresses ! Revenons sur cet article dans le cadre de la Journée internationale des châteaux.